Sérgio Guelho é o árbitro do Benfica-Rio Ave

O guardense Sérgio Guelho vai arbitrar esta terça-feira o Benfica-Rio Ave, jogo em atraso da primeira jornada da Iª Liga.

O árbitro da AF Guarda foi nomeado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e será coadjuvado pelos assistentes Carlos Campos e Nelson Cunha, enquanto Diogo Araújo vai ser o quarto árbitro. No VAR vai estar Pedro Ferrera e o AVAR será Nuno Eiras.

É a primeira vez que o juiz da Guarda arbitra um “grande” do futebol português. O encontro tem início às 20h15, no Estádio da Luz.