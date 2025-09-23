Política

Candidatos à Câmara de Celorico da Beira debatem propostas na Rádio Altitude

23 Setembro, 2025
Escrito por Carlos Gomes

Carlos Ascensão (PSD), Emanuel Barata (PS) e Manuel Figueiredo (Chega), candidatos à presidência da Câmara de Celorico da Beira nas autárquicas de 12 de outubro, continuam esta segunda-feira o ciclo de debates que a Rádio Altitude está a promover nos 14 municípios do distrito da Guarda. Os três candidatos estão a debater argumentos, em direto, num debate moderado pela jornalista Sofia Pereira. A candidata da CDU, Maria Eduarda Rebelo, não participa no debate por motivos profissionais.
Pode ouvir em 90.9 fm ou acompanhar no Facebook da rádio.

