Candidatos à Câmara de Celorico da Beira debatem propostas na Rádio Altitude

Carlos Ascensão (PSD), Emanuel Barata (PS) e Manuel Figueiredo (Chega), candidatos à presidência da Câmara de Celorico da Beira nas autárquicas de 12 de outubro, continuam esta segunda-feira o ciclo de debates que a Rádio Altitude está a promover nos 14 municípios do distrito da Guarda. Os três candidatos estão a debater argumentos, em direto, num debate moderado pela jornalista Sofia Pereira. A candidata da CDU, Maria Eduarda Rebelo, não participa no debate por motivos profissionais.

Pode ouvir em 90.9 fm ou acompanhar no Facebook da rádio.