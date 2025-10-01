Câmara de Seia cede instalações da antiga Escola Primária à GNR

A Câmara Municipal de Seia e a GNR formalizaram a cedência da antiga Escola Primária do Crestelo que vai acolher provisoriamente o Posto Territorial da GNR de Seia durante as obras de requalificação e ampliação do atual quartel.
A obra vai custar cerca de 2 milhões de euros e foi adjudicada à empresa SoluçãoVida – Engenharia e Sustentabilidade, Lda., com um prazo de execução de 20 meses. O projeto inclui a requalificação dos dois edifícios principais do quartel, com valências operacionais e administrativas, espaço exterior de parada/estacionamento, bem como a recuperação de duas moradias geminadas (casas de função) para alojamento dos militares. Concluídas as obras, o quartel passará a albergar também valências de Sub-Destacamento Territorial.
Segundo a autarquia, o edifício da antiga escola permitirá manter em funcionamento o posto da GNR com todas as condições operacionais e de atendimento ao público, garantindo a proximidade e a segurança da população durante o período de execução da obra.
