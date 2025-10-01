Guarda FC e Figueirense goleiam no arranque da Iª Divisão

Está dado o pontapé de saída do Campeonato Distrital da Iª Divisão da Associação de Futebol da Guarda (AFG), onde 14 equipas vão lutar para suceder ao Desportivo de Gouveia, campeão em título que está a disputar o Campeonato de Portugal.

Não houve surpresas na primeira jornada da prova, disputada no domingo e que teve 20 golos marcados. Destaque para as goleadas do Guarda FC, recém-despromovido do Campeonato de Portugal, que foi ganhar 4-1 ao terreno do Sporting Celoricense, e do Figueirense, que recebeu e venceu o São Romão por 4-0. Já o Aguiar da Beira viajou até à fronteira para derrotar por 2-0 o Sporting de Vilar Formoso, campeão distrital da IIª Divisão, que regressou esta época ao escalão principal da AF Guarda. Nos restantes jogos, o Trancoso levou a melhor sobre o Sporting da Mêda (2-1) e o Sporting do Sabugal derrotou em casa o Vilanovenses pela margem mínima. Já o Foz Côa foi empatar 1-1 a Vila Cortês do Mondego.

O encontro entre o Fornos de Algodres e Vila Franca das Naves, também regressado à Iª Divisão, terminou mais cedo e com a vitória dos locais por 3-0, isto porque os visitantes compareceram com o número mínimo de jogadores. Pouco depois do início, aos 2’, um dos atletas vilafranquenses saiu lesionado, pelo que, seguindo as regras, o jogo foi dado por terminado. Para esclarecer este desfecho, a direção do Vila Franca das Naves, no concelho de Trancoso, emitiu um comunicado onde revela ter contactado previamente o clube adversário para solicitar o adiamento do encontro, invocado «questões burocráticas para a inscrição de jogadores», mas que a direção fornense recusou.

Este domingo, joga-se a segunda jornada do Distrital guardense com as partidas Guarda FC-Figueirense, São Romão-Sabugal, Vilanovenses-Vila Cortês, Foz Côa-Vilar Formoso, Mêda-Fornos de Algodres, Aguiar da Beira-Trancoso e Vila Franca-Celoricense. Os encontros têm início marcado para as 15h15.