Cariense Ana Caramelo sagra-se Campeã Nacional Militar de BTT

A Cariense Ana Caramelo venceu o Campeonato Nacional Militar de BTT, numa prova em que estiveram presentes elementos da Polícia de Segurança Pública, Guarda Nacional Republicana, Marinha e Exército.

O percurso contou com cerca de 3,1km na pista de XCO do Jamor, que segundo a atleta é «exigente, tecnicista e cheio de desafios. Desta vez consegui terminar sem quedas. Procurei manter a calma, gerir o meu ritmo e não estar com a habitual pressa, porque afinal, a pressa é inimiga da perfeição», adiantou a atleta através das redes sociais.