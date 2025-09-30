Região

24 investigadores da UBI destacados entre os cientistas mais influentes do mundo

30 Setembro, 2025
Ubi
Escrito por Sofia Pereira

24 investigadores da Universidade da Beira Interior (UBI) integram a lista dos cientistas mais influentes do mundo, destacando-se na mais recente atualização do “World’s Top 2% Scientists”, elaborado pela Universidade de Stanford (EUA).

Este ranking internacional é considerado um dos mais prestigiados na área da ciência e identifica os investigadores com maior impacto nas respetivas áreas de conhecimento, com base em dados da SCOPUS, a maior base de dados de citações de artigos científicos.

