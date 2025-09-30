Homem de 78 anos detido em Pinhel por posse ilegal de munições

Um homem de 78 anos foi ontem detido por posse ilegal de munições no concelho de Pinhel.

A detenção aconteceu no âmbito de uma investigação relacionada com o crime de ameaça, na qual incluía igualmente a suspeita de posse ilegal de armas. Os militares da Guarda desenvolveram diligências policiais que permitiram identificar o suspeito.

No seguimento da ação, foi dado cumprimento a dois mandados de busca, uma domiciliária e uma em veículo, que resultaram na apreensão de 83 munições e na detenção do indivíduo por posse ilegal de munições.

O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Pinhel.