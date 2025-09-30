Candidatos a Trancoso discutem propostas na Rádio Altitude

O ciclo de debates autárquicos continua na antena da Rádio Altitude, nesta manhã de terça-feira com André Gregório (CDU), Daniel Joana (PS), João Figueiredo (PSD), Filipe Pires (Chega) e Tomás Martins (Nós, Cidadãos!), que discutem e apresentam propostas para o concelho de Trancoso.
Pode ouvir, em direto, em 90.9 fm ou na página de Facebook da Rádio Altitude. Resta ouvirmos os candidatos à Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa, esta quarta-feira de manhã e, por fim, os candidatos à maior autarquia do distrito, a Câmara da Guarda, que vão debater as propostas para os próximos quatro anos no Grande Debate a realizar no Pavilhão do NERGA na próxima quinta-feira, 2 de outubro, a partir das 17h30.
