Politécnico da Guarda vai desenvolver drones e IA com universidade ucraniana

O Instituto Politécnico da Guarda (IPG) vai colaborar com a Universidade Nacional Yuri Fedkovych, da Ucrânia, no desenvolvimento de projetos tecnológicos na área dos drones e da Inteligência Artificial (IA) para a logística, com usos civis e militares.

O acordo de cooperação entre as duas instituições foi formalizado este mês em Turim (Itália), durante a “Governance Meeting” da UNITA – Rede de Universidades Europeias, de que ambas fazem parte e que junta 12 instituições de ensino superior de Espanha, França, Itália, Roménia, Portugal, Suíça e Ucrânia que têm em comum a localização em zonas transfronteiriças e de montanha.

A parceria vai implicar o lançamento de projetos tecnológicos comuns nos laboratórios da Guarda e de Chernivtsi, cidade ucraniana onde está sediada a universidade parceira e que fica junto à fronteira com a Roménia.

«Esta parceria com a Universidade Yuriy Fedkovych é estratégica para o Politécnico da Guarda, uma vez que estamos a dar muita atenção às tecnologias para a Defesa e a Ucrânia é hoje uma referência na área dos drones», afirma Joaquim Brigas, num comunicado enviado a O INTERIOR.

O presidente do IPG acrescenta que, com este protocolo, o Politécnico da Guarda vai dar «particular atenção» às tecnologias para a Defesa, seguindo o proposto pelo Plano Draghi e pela “Bússola para a Competitividade”, o roteiro de dinamização económica lançado pela Comissão Europeia.

«Devido à guerra com a Rússia, a Ucrânia transformou-se num centro avançado de investigação e de produção de drones, investigando e desenvolvendo tecnologias de ponta que interessam muito ao IPG», conclui o responsável.

O protocolo foi assinado pelo presidente do IPG, Joaquim Brigas, e por Ruslan Biloskurskyi, reitor da universidade ucraniana.