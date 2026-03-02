Ara Shoes, em Seia, equaciona novo despedimento coletivo

A empresa de calçado Ara Shoes, em Seia, voltou a mostrar intenção de avançar com um novo despedimento coletivo, que poderá abranger 42 trabalhadores, depois de em 2024 ter despedido mais de 300 funcionários.

A administração já terá aplicado o regime de lay-off para os funcionários em questão, sendo que a decisão da empresa está relacionada com a «diminuição superior a 20 por cento nas encomendas de calçado para a estação Primavera/Verão de 2026», sendo necessário assim um «reajustamento da capacidade produtiva».