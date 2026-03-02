Inscrições do Guarda Trail Running abertas até domingo
No próximo dia 15 de março (domingo), a partir das 9 horas, realiza-se, na Guarda, a 2ª edição do Guarda Trail Running. A prova está integrada na 2.ª etapa do Circuito de Trail da Beira Alta e os atletas participantes vão percorrer trilhos que atravessam paisagens naturais características da região da Beira Alta, combinando desporto, contacto com a natureza e espírito de superação. Há percursos adaptados a vários níveis de dificuldade ou preparação física. Uma caminhada, um Mini Trail, um Trail Curto e um Trail Longo. A prova é organizada pelo Clube de Montanhismo da Guarda, com o apoio do Município da Guarda. As inscrições já estão abertas e incluem «almoço e a oferta de t-shirt oficial para as primeiras 250 inscrições validadas». O pagamento deve ser feito até ao próximo domingo, 8 de março. Os interessados podem efetuar a inscrição através do formulário no site https://acorrer.pt/eventos/4129/info.
