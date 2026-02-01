APAL garante que água para consumo em Valhelhas é de qualidade

A APAL – Águas Públicas em Altitude – informou que «está implementada uma solução segura de abastecimento», garantindo que a água atualmente fornecida na localidade de Valhelhas, concelho da Guarda, «cumpre os requisitos legais de qualidade definidos para consumo humano».

Na sequência do aviso emitido na sexta-feira sobre suspeitas da qualidade da água distribuída naquela localidade a APAL refere que «num contexto de intervenção urgente, foi possível concretizar uma resposta eficaz» com a instalação de quase 2000 metros de tubagem, a distribuição de duas centenas de garrafões de água à população, o abastecimento «através dos Bombeiros Voluntários, numa articulação com Câmara Municipal da Guarda e a Junta de Freguesia de Valhelhas».

Em comunicado, a APAL garante que a água distribuída «cumpre os parâmetros legais de qualidade para consumo humano» e que será mantida «a monitorização contínua da situação».