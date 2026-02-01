Voto antecipado em mobilidade decorre este domingo

No âmbito da segunda volta das Eleições Presidenciais, os eleitores inscritos para o voto antecipado em mobilidade poderão exercer o seu direito de voto este domingo.

No concelho da Guarda, o voto poderá ser exercido na secção selecionada para o efeito, localizada no edifício dos Paços do Concelho (Câmara Municipal).

Os eleitores inscritos para o voto em mobilidade devem apresentar o respetivo documento de identificação, devendo igualmente indicar a freguesia em que está recenseado.

De forma a agilizar o processo de votação, recomenda-se que os eleitores apresentem também o comprovativo da inscrição. As mesas de voto estão abertas até às 19horas.

Caso um eleitor esteja inscrito para votar este domingo, mas não consiga fazê-lo, pode exercer o seu direito no dia 8 na secção de voto em que se encontra recenseado.