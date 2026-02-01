Chuva e vento a partir deste domingo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê chuva e vento a partir da tarde deste domingo com a passagem de algumas frentes que vão continuar a trazer precipitação forte. Ainda assim o IPMA salienta que as condições não serão tão agressivas e preocupantes como o que ocorreu na passada quarta-feira, com a tempestade Kristin. Os meteorologistas alertam que há zonas muito fragilizadas, onde é preciso tomar precauções. Está também prevista queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela. A chuva deverá prolongar-se até meados de fevereiro.