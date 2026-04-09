APAL envolveu 380 alunos na celebração do Dia Mundial da Água

A iniciativa foi dirigida a alunos de Celorico da Beira, Guarda, Manteigas e Sabugal dos 7º ou 8º anos de escolaridade, níveis em que os conteúdos relacionados com a água e o ambiente integram o programa curricular. No total, participaram mais de 380 alunos, distribuídos por 17 turmas, ao longo de 10 sessões realizadas nos diferentes Agrupamentos de Escolas. A ação contou com a participação de cinco agrupamentos de escolas e o envolvimento direto de técnicos da APAL-SIM e professores. Durante as sessões, os jovens tiveram a oportunidade de aprofundar conhecimentos sobre o ciclo urbano da água, a importância do uso responsável deste recurso essencial e o papel dos profissionais que diariamente asseguram o abastecimento, o saneamento e a gestão sustentável da água.

«A iniciativa privilegiou metodologias participativas e experiências educativas que aproximam os jovens dos desafios reais da gestão da água», refere a APAL em comunicado enviado a O INTERIOR. O projeto vai ter continuidade, tendo sido formalizada, através de um protocolo, a participação de todos os

Agrupamentos escolares no próximo ano letivo. «Esta ação assume particular relevância num território onde a gestão sustentável da água é um desafio estrutural e reforçam o compromisso das autarquias e das entidades gestoras com a educação ambiental, a formação de cidadãos mais conscientes e a construção de uma cultura de responsabilidade no uso da água», considera a APAL.