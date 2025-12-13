António José Seguro na Rádio Altitude

António José Seguro está este sábado na Guarda em pré-campanha para as eleições de 18 de janeiro. O candidato presidencial passou, esta manhã, pela Rádio Altitude, onde concedeu uma entrevista a Luís Baptista-Martins, diretor do Altitude, que será transmitida na segunda-feira às 9 horas da manhã nos 90.9 FM e através da página do Facebook da Rádio Altitude.
Na cidade da Guarda, o candidato passou pelo Mercado Municipal, NERGA e vai participar, esta tarde, na conferência “O interior tem futuro”, a realizar no Paço da Cultura.
Recorde-se que esta sexta-feira, outro candidato, Henrique Gouveia e Melo, também passou pela cidade da Guarda e pela rádio local mais antiga do país.
