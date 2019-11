“Amicos Silvestris” reúnem em Linhares e Prados

Linhares da Beira e Prados, no concelho de Celorico da Beira, acolhem este sábado a IXª Reunião de Outono dos “Amicos Silvestris – Movimento Amigo dos Tartulhos”.

A jornada contempla uma visita guiada à Aldeia Histórica de Linhares da Beira, várias comunicações na área da micologia, a apresentação de atividades dos “Amicos Silvestris”. O almoço temático terá lugar em Prados e será seguido de um passeio micológico nos soutos da aldeia. A tarde termina com um magusto. O encontro conta com o apoio do município de Celorico da Beira e da Junta de Freguesia de Prados.