Flamenco inovador no TMG

“A Nave de Teseo” junta flamenco, música, dança, teatro e vídeo num espetáculo que chega ao TMG no sábado (21h30).

A companhia Puerto Flamenco apresenta uma síntese da expressão clássica da cultura do flamenco e do inovador numa procura contemporânea pela essência e autenticidade deste género de música e bailado tradicional. «O paradoxo abre discussões importantes sobre identidade, permanência da memória, ideias e relações; levanta questões sobre essência e autenticidade, a identidade individual e coletiva em contextos mutantes, as influências contemporâneas na cultura e a importância da preservação através da inovação», adianta a produção.