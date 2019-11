Anunciado reforço de médicos no hospital e centro de saúde de Seia

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda vai reforçar o número de médicos no hospital e no centro de saúde de Seia, anunciou na terça-feira pela Comissão de Saúde, Infraestruturas e Coesão Territorial da Assembleia Municipal local.

Após reunião com o coordenador do centro de saúde e com o Conselho de Administração (CA) da ULS, responsáveis pela gestão dos serviços, a comissão refere, através de comunicado, que obteve «garantias» da presidente do CA, Isabel Coelho, que «a partir do início do mês de novembro o centro de saúde de Seia passará a contar com mais uma nova médica de família» e que será «solicitada à tutela a abertura, no próximo ano civil, de mais três vagas para médicos/ as de família para o centro e suas extensões». Relativamente ao hospital é referido que «estão a ser preparadas algumas contratações de médicos para suprir carências em várias especialidades, como Urologia e Ortopedia», e que será «solicitada à tutela a abertura, no próximo ano civil, de uma nova vaga de médico de medicina interna», lê-se no documento.

É ainda mencionada a aprovação da abertura do concurso para instalação de novos equipamentos de Raio-X, que se prevê estarem em funcionamento até ao final do primeiro trimestre de 2020. É também equacionada a possibilidade de alterar pontualmente a disposição do serviço de Urgência do hospital senense no Inverno, de forma «a atenuar as dificuldades de espaço sentidas e a melhorar a capacidade de resposta».