Almeida: Ginjinha da Casa da Amélinha já está online

Desde dezembro do ano passado que a centenária tasca de ginjinha de Almeida está presente no meio digital.

A Casa da Amélinha tem agora página de Facebook e site próprio (www.casadaamelinha.pt). Na página web são divulgados conteúdos sobre a história deste estabelecimento emblemático da vila fortaleza, é apresentada a equipa que gere o negócio e ainda são incluídos comentários de visitantes. Os conteúdos multimédia são uma das grandes apostas, estando disponíveis fotografias e vídeos promocionais apelativos acerca de um licor que é motivo de atração a Almeida. Fundada em 1883, a Casa da Amélinha continua a preservar a receita familiar e o saber fazer de uma ginjinha de excelência. Fica na Rua Afonso de Albuquerque, no centro histórico da vila raiana.