Região

22,5 toneladas de ração e alimentos para animais entregues em Trancoso

27 Agosto, 2025
Comentar
1 min (tempo de leitura)
539120760 24753582510931852 7165889972133997688 N
Escrito por Sofia Pereira

A empresa multinacional “De Heus” que fabrica rações e a Bandarra Cooperativa Agrícola fizeram chegar a Trancoso 22,5 toneladas de ração para grandes e pequenos ruminantes, na sequência da destruição provocada pelos incêndios.

A Bandarra Cooperativa Agrícola do Concelho de Trancoso, juntamente com os produtores do concelho, agradece o gesto da empresa, numa altura em que os produtores têm dificuldade em arranjar comida para os animais, depois de todos os pastos terem ardido.

Recordar que a Bandarra Cooperativa Agrícola já tinha feito chegar aos produtores lesados 45 toneladas de ração e alimentação.

Sobre o autor

Sofia Pereira

Ver todos os artigos

Pode estar interessado

Deixe comentário

Pocentro Pt2020 Fse Bom