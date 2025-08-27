22,5 toneladas de ração e alimentos para animais entregues em Trancoso

A empresa multinacional “De Heus” que fabrica rações e a Bandarra Cooperativa Agrícola fizeram chegar a Trancoso 22,5 toneladas de ração para grandes e pequenos ruminantes, na sequência da destruição provocada pelos incêndios.

A Bandarra Cooperativa Agrícola do Concelho de Trancoso, juntamente com os produtores do concelho, agradece o gesto da empresa, numa altura em que os produtores têm dificuldade em arranjar comida para os animais, depois de todos os pastos terem ardido.

Recordar que a Bandarra Cooperativa Agrícola já tinha feito chegar aos produtores lesados 45 toneladas de ração e alimentação.