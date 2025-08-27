Centro de Dia e Lar de Santana D’Azinha serve de ponto de partida para projeto “GuardAfetos”

Na manhã desta quarta-feira foi assinado o protocolo de parceria do projeto “GuardAfetos” no Centro de Dia e Lar de Santana D’Azinha, no concelho da Guarda, conhecido como o “Lar dos Afetos”. A iniciativa é da Federação das Instituições de Terceira Idade (FITI) e conta com o apoio da Câmara Municipal.O objetivo é analisar como é que esta IPSS trabalha, perceber o que se deve manter, aquilo que é possível melhorar e criar medidas que possam ser replicadas noutras instituições do concelho, distrito e país.O primeiro meio ano de trabalho vai consistir em trabalho de investigação, acompanhamento e observação, de forma a perceber o modos operandis deste mesmo Centro de Dia e Lar em Santana D’Azinha. Em análise vão estar os serviços de apoio domiciliário que a IPSS presta pelo que, a investigação, vai incidir sobre a georreferenciação, a abrangência, os recursos, condições de funcionamento, perfil de profissionais e utentes, entre outros aspetos. A investigação vai ser feita por uma equipa da Universidade de Lisboa.Esta manhã foi assinado o protocolo de parceria do projeto “GuardAfetos” entre a Câmara da Guarda, a FITI – Federação das Instituições de Terceira Idade, a CNIS – Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade e o Centro de Dia e Lar de Santa Ana de Azinha.