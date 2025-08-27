Governo vai nomear diretores para Parques Naturais

O Governo vai alterar o modelo de gestão dos parques naturais com a nomeação de diretores que, no caso dos cinco principais, vão ser indigitados nos próximos dias, anunciou esta terça-feira a ministra do Ambiente e da Energia.

Maria da Graça Carvalho adianta que os parques naturais vão ter, além do atual modelo de cogestão, um diretor que assegure uma gestão «mais direta e vertical e que possa tomar decisões de forma flexível e rápida».

No caso dos cinco maiores parques – Peneda-Gerês, Serra da Estrela, Serra de São Mamede, Costa Vicentina e Serra da Arrábida – os diretores serão nomeados nos «próximos dias».

A ministra do Ambiente e da Energia adiantou que vão ser instaladas câmaras térmicas nos parques naturais que ainda não as possuem para que exista monitorização e controlo de temperatura para deteção precoce de focos de incêndio. A governante anunciou intervenções urgentes nos solos florestais, nomeadamente a execução de barreiras de proteção e sementeiras nos próximos dias.