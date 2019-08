20 anos de “Paradise Dream” nas ruínas do palácio em Figueira de Castelo Rodrigo

As ruínas do Palácio Cristóvão de Moura, na Aldeia Histórica de Castelo Rodrigo, são o local escolhido para comemorar os 20 anos da primeira edição da “Paradise Dream”.

A festa de música de dança, que teve a sua primeira edição em 1999, regressa no dia 14 de agosto pelas 17 horas, tendo a DJ Miss Sheila como cabeça de cartaz. As pulseiras de ingresso já estão à venda e podem ser adquiridas no Posto de Turismo de Figueira Castelo Rodrigo e no restaurante “A Cerca”. Haverá também comida disponível no espaço do evento que promove ainda comportamentos amigos do ambiente.