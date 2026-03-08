2 milhões de euros para requalificar Posto da GNR de Seia

Foi assinado esta sexta-feira, em Seia, o auto de consignação que marca o início da obra de requalificação e ampliação do Posto Territorial da GNR da localidade, num investimento «superior a 2 milhões de euros e com um prazo de execução de 20 meses».

A cerimónia contou com a presença do Secretário de Estado da Administração Interna, Telmo Correia, e do Presidente da Câmara Municipal de Seia, Luciano Ribeiro. A intervenção pretende «melhorar as condições de funcionamento do posto da Guarda Nacional Republicana, reforçar a capacidade de resposta às populações e dignificar as condições de trabalho dos militares».