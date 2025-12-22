Sérgio Costa concorda com a nova solução para o Hotel Turismo

O presidente da câmara da Guarda referiu, esta segunda-feira, na Assembleia Municipal que a revogação do acordo entre o Turismo de Portugal e a ENATUR, assim como a consequente colocação do edifício do antigo Hotel Turismo no mercado, para reabilitação e requalificação e subsequente utilização como estabelecimento hoteleiro «é a melhor solução» porque «o acordo com a ENATUR não ia dar em nada». O autarca frisou que «o contrato de exploração da rede de pousadas vai acabar» brevemente e, por isso, a solução agora definida pelo Governo «é um dos primeiros passos» com vista à resolução de um processo de 15 anos.