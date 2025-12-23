Sérgio Costa garante que há grupos hoteleiros interessados no Hotel Turismo

O presidente da Câmara da Guarda diz conhecer e manter contacto com grupos do setor da hotelaria «interessados pelo Hotel Turismo». Sérgio Costa recordou palavras que tinha dito anteriormente, de que «o processo com a ENATUR não ia ter futuro, porque ninguém vai fazer obras no montante de 10 milhões de euros quando o contrato de concessão está no fim».

Sério Costa não desvenda quem são os interessados nem promete datas para novidades, mas diz que «é preciso dar tempo ao tempo para que processo decorra e o Hotel Turismo, ao fim de 15 anos, tenha uma luz ao fundo do túnel».