Força Aérea sobrevoa a região pelas 11h12 para desejar Feliz Natal

A Força Aérea Portuguesa (FAP) realiza esta quarta-feira passagens aéreas sobre várias regiões de Portugal Continental para desejar um Feliz Natal aos portugueses. Tal como em anos anteriores, a missão será cumprida – se as condições meteorológicas o permitirem – por uma parelha de F-16M, que aproveitam as últimas horas de treino do ano para espalhar as Boas Festas.

O percurso inclui passagens sobre várias cidades e regiões do país, estando prevista para as 11h12 a passagem pelo distrito da Guarda, num sobrevoo que poderá ser visível em diversos pontos da Serra da Estrela e concelhos envolventes.

De acordo com a Força Aérea, os sobrevoos começaram às 10h03, na Figueira da Foz, e terminam em Leiria por volta das 11h30. Contudo, a FAP informa que os horários e a rota prevista poderão sofrer alterações ou mesmo ser cancelados em função das condições meteorológicas, particularmente relevantes na zona da Serra da Estrela.