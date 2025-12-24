Figueirense e Sabugal afastados na pré-eliminatória da Taça de Honra da Associação de Futebol da Guarda

A Taça de Honra da Associação de Futebol da Guarda (AFG) arrancou no domingo com a pré-eliminatória, que ficou marcada por duas grandes surpresas com a eliminação dos primodivisionários Figueirense e do Sporting do Sabugal.

A jornada inaugural do troféu patrocinado pela Comunilog foi também muito produtiva, com 31 golos nos seis jogos realizados. O Vilanovenses (1ª Liga Distrital) foi ganhar 5-1 a Freixo de Numão (IIª), o Sporting da Mêda (Iª) venceu 2-0 na visita ao Foz Côa (Iª) e o São Romão (Iª) fez o mesmo em Gouveia, frente aos Sub23 da equipa local. Já o Pinhelenses (IIª) foi ganhar 5-3 ao terreno do Seia FC. As surpresas da tarde aconteceram em Paços da Serra (IIª), onde o Sporting local derrotou o Figueirense (Iª) por 4-3, e em Gonçalo (Guarda), com o Sporting Gonçalense (IIª) a levar a melhor sobre o Sp. Sabugal por 4-2. Vilanovenses, Paços da Serra, Sp. Mêda, São Romão, Pinhelenses e Gonçalense seguem na prova e vão juntar-se ao Guarda FC, Fornos de Algodres, Celoricense, Trancoso, Aguiar da Beira, Vila Cortez, Vilar Formoso, Vila Franca das Naves, Casal Cinza e Manteigas, que ficaram isentos da pré-eliminatória.

O campeonato da Iª Liga Distrital regressa no domingo para a 11ª jornada com as partidas Aguiar da Beira-Figueirense, Vilanovenses-Fornos de Algodres, São Romão-Mêda, Foz Côa-Celoricense e Trancoso-Vila Cortês. Em jogos antecipados, o Sp. Sabugal foi ganhar 1-0 a Vilar Formoso no passado dia 7 e, no último domingo, o líder Guarda FC recebeu e goleou o “lanterna vermelha” Vila Franca das Naves por 11-0. Para acerto de calendário, o Trancoso venceu em casa o Fornos de Algodres por 4-1 em jogo em atraso da 3ª jornada. Já a IIª Liga, comandada pelo Manteigas, só estará de volta a 4 de janeiro de 2026 com os encontros Seia FC-Paços da Serra, Gonçalense-Freixo Numão, Pinhelenses-Manteigas e Gouveia Sub23-Casal de Cinza.