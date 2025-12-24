Os pratos obrigatórios na mesa de Natal

As receitas de Natal costumam ser as mais simples e tradicionais. Mas certo é que com o passar dos anos vão começando a surgir novas ideias e a própria cozinha passa por uma fase moderna

Manuel Videira, chef guardense e proprietário do Restaurante Videira, na cidade da Guarda, e Sandra Pimenta, ex-concorrente do programa Masterchef e proprietária do Restaurante “A Sandra”, em Aldeias, em Gouveia, deixam algumas dicas e sugestões de receitas para este natal – desde os pratos tradicionais aos mais contemporâneos.

Bacalhau cozido com couves

O “bacalhau à consoada” é um bacalhau típico dos portugueses. Utilizamos um bom bacalhau, demolhado durante três ou quatro dias. Depois é cozido na água com alho, azeite e com a cebola. Depois é acompanhado com a batata cozida, ovos cozidos e, em algumas zonas, com grão-de-bico e couve cozida.

Cabrito no forno

Eu gosto de marinar o cabrito, em primeiro lugar, durante uma hora ou duas. Depois coloamo-lo numa salmoura com alecrim, laranja, limão, sal, um bocado de água e mariná-lo para tentar sangrar o cabrito. Depois disso, passamos o cabrito por água novamente, temperamos de um dia para o outro. Depois deitamos sal e o cabrito vai assar no forno de lenha, e é servido depois com uma baratinha assada e o arrozinho de miúdos.

Polvo com puré de ervilha

Começamos por cozer o polvo apenas com água (sem sal). À parte cozemos a ervilha com um pouco de gengibre. Depois de cozinhada a ervilha, tritura-se e passa-se no chinês para ficar um puré muito fininho. Depois disto, a ervilha já fica com o sabor do gengibre e adicionamos uma colher de manteiga para fazer uma ligação diferente e também uma colher de mostarda para dar um sabor mais intenso. Mexemos tudo muito bem e ficamos com o creme diferente feito. Normalmente faço bolinhas, especialmente eu faço dentro de um prato de barro: coloco uma porção de creme de ervilha e deixo ir ao forno para ficar com o creme de ervilha tostado. À parte já tenho o polvo cozido. Preparo um azeite fervido com um pouco de alho e louro e passo o polvo neste azeite. Depois coloco os tentáculos do polvo por cima do creme e, para que não seja apenas com o creme, adiciono uns brotos de ervilha ou então uma fatia de broa de milho. É um prato diferente que acabamos de comer o polvo, mas de uma forma diferente.

Sonhos das Nuvens

•800 ml de água

•400 ml de óleo

•50 gr de casca de limão

•Sal

•1 kg de farinha

•12 ovos

Começamos por ferver a água com o óleo e a casca de limão. Deitamos sal qb, ao gosto de cada um, e enquanto a água está a ferver deitamos 1kg de farinha. Depois de deitar a farinha na água a ferver, deixamos cozer a farinha e fazemos uma bola dentro do tacho – com a farinha já cozida. Depois metemos a massa na batedeira, vamos batendo lentamente e juntamos 12 ovos. Deixamos bater até que os ovos fiquem misturados na totalidade. Depois colocamos bastante óleo numa frigideira (de forma a cobrir os sonhos) e, com a ajuda de uma colher vamos pegando em pequenas quantidades de massa e colocamos a fritar. Normalmente os sonhos viram-se sozinhos lentamente, pelo que não é preciso virar. Depois passamos no açúcar e na canela. É uma receita simples, rápida e económica.