A equipa feminina da UD Os Pinhelenses vai jogar com o todo poderoso Benfica na terceira eliminatória da Taça de Portugal de futsal.
A partida está agendada para 17 de janeiro no pavilhão nº2 do Estádio da Luz. As pinhelenses, que militam no Nacional da IIª Divisão, apuraram-se com uma goleada (8-1) na visita à Casa do Benfica de Viseu na segunda eliminatória, enquanto o Casal de Cinza ficou pelo caminho após perder 2-0 em Pombal com o Núcleo Sportinguista local. O Benfica é o atual detentor do troféu e líder da Liga Feminina de Futsal.
Pinhelenses defrontam Benfica na Taça de Portugal
