Desporto

Pinhelenses defrontam Benfica na Taça de Portugal

24 Dezembro, 2025
Comentar
1 min (tempo de leitura)
Escrito por ointerior

A equipa feminina da UD Os Pinhelenses vai jogar com o todo poderoso Benfica na terceira eliminatória da Taça de Portugal de futsal.
A partida está agendada para 17 de janeiro no pavilhão nº2 do Estádio da Luz. As pinhelenses, que militam no Nacional da IIª Divisão, apuraram-se com uma goleada (8-1) na visita à Casa do Benfica de Viseu na segunda eliminatória, enquanto o Casal de Cinza ficou pelo caminho após perder 2-0 em Pombal com o Núcleo Sportinguista local. O Benfica é o atual detentor do troféu e líder da Liga Feminina de Futsal.

Sobre o autor

ointerior

Ver todos os artigos

Pode estar interessado

Deixe comentário

Pocentro Pt2020 Fse Bom