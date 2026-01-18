Seguro também ganha no distrito de Castelo Branco, André Ventura em segundo

No seu distrito de origem, António José Seguro ganhou em nove dos onze concelhos de Castelo Branco. As exceções aconteceram na Sertã e Vila de Rei, onde André Ventura foi o mais votado.
23,54 por cento (23.331 votos) e Henrique Gouveia e Melo ficou-se pelos 11,87 por cento (11.763 votos).
João Cotrim de Figueiredo foio quarto candidato mais votado no distrito de Castelo Branco com 11,19 por cento (11.086 votos), à frente de Luís Marques Mendes com 8,87 por cento (8.793 votos), Catarina Martins com 1,58 por cento (1.566 votos) e de António Filipe com 1,08 por cento (1.071 votos).
Manuel João Vieira não foi além dos 0,92 por cento (912 votos), Jorge Pinto conseguiu 0,48 por cento (477 votos), André Pestana obteve 0,17 por cento (169 votos) e Humberto Correia ficou-se pelos 0,09 por cento (87 votos).
A abstenção no distrito de Castelo Branco foi de 37,61 por cento. Registaram-se 857 votos em branco (
e 1.271 nulos (1,26 por cento).
