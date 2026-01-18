Seguro também ganha no distrito de Castelo Branco, André Ventura em segundo

No seu distrito de origem, António José Seguro ganhou em nove dos onze concelhos de Castelo Branco. As exceções aconteceram na Sertã e Vila de Rei, onde André Ventura foi o mais votado.

Seguro obteve 40,20 por cento ( 39.838 votos), Ventura conseguiu 23,54 por cento (23.331 votos) e Henrique Gouveia e Melo ficou-se pelos 11,87 por cento (11.763 votos).