António José Seguro vence na Guarda, André Ventura em segundo

António José Seguro foi o candidato mais votado no distrito da Guarda, onde fez o pleno nos 14 concelhos, fechada que está a contagem nas 245 freguesias da região.
Seguro obteve 35,91 por cento (27.387 votos), enquanto André Ventura conseguiu 24,72 por cento (18.852 votos), ficando sempre atrás de António José Seguro nos 14 concelhos do distrito da Guarda.
Luís Marques Mendes foi o terceiro candidato mais votado, com 13,74 por cento (10.479 votos), à frente de Henrique Gouveia e Melo (11,66 por cento e 8.889 votos), João Cotrim de Figueiredo (
Jorge Pinto obteve 0,47 por cento(356 votos), André Pestana conseguiu 0,23 por cento (175 votos) e Humberto Correia não foi além de 0,10 por cento (75 votos).
A abstenção no distrito da Guarda foi de 43,66 por cento. Registaram-se 740 votos em branco (0,95 por cento) e 1.050 (1,35 por cento) votos nulos.
