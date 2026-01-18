Política

António José Seguro vence primeira volta das Presidenciais – projeções

18 Janeiro, 2026
1 min (tempo de leitura)
Escrito por Luís Martins

As primeiras projeções das televisões apontam para a vitória de António José Seguro, sem maioria, na primeira volta das eleições presidenciais deste domingo.

Segundo estas projeções, André Ventura e João Cotrim de Figueiredo vão disputar o segundo lugar nas eleições da segunda volta, agendadas para 8 de fevereiro.

As três projeções da RTP, SIC e TVI, divulgadas às 20 horas e com base em sondagens à boca das urnas, dão vitória clara a António José Seguro na primeira volta.

André Ventura e Cotrim de Figueiredo estão na disputa pela outra vaga na segunda volta, com vantagem nas projeções para o líder do Chega.

Henrique Gouveia e Melo e Marques Mendes estarão fora da segunda volta.

