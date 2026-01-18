António José Seguro e André Ventura na segunda volta das Presidenciais

António José Seguro e André Ventura vão disputar a segunda volta das eleições presidenciais, que estão agendadas para 8 de fevereiro.

Quando faltam 12 freguesias por apurar, Cotrim de Figueiredo já não tem hipóteses de destronar o líder do Chega e seguir para a segunda volta.

Marques Mendes já assumiu a derrota e diz que não vai endossar votos na segunda volta, tal como o PSD e Luís Montenegro. Catarina Martins, Jorge Pinto e o PCP já anunciaram que vão apelar ao voto em António José Seguro. Henrique Gouveia e Melo e João Cotrim de Figueiredo ainda não indicaram sentido de voto.