Diretas PSD: Rui Rio é vencedor no distrito da Guarda

Rui Rio é o grande vencedor no distrito da Guarda das eleições diretas do PSD, que decorreram durante o dia de hoje.

O ex-autarca do Porto reuniu um total de 756 votos, num universo de 1270 votantes (estavam inscritos 1511 militantes no total), segundo dados da distrital.

Luís Montenegro conquistou 451 votos e Miguel Pinto Luz reuniu 54.

Houve 8 votos em branco e apenas um voto nulo.

Na concelhia da Guarda, Luís Montenegro ficou em vantagem, com 86 votos. Segue-se Rui Rio com 67 votos e Miguel Pinto Luz com 19, perfazendo o total de 172 votantes (estavam inscritos 220 militantes).

De uma forma geral, Rui Rio venceu em nove das 14 concelhias, nomeadamente Aguiar da Beira, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Gouveia, Mêda, Sabugal, Seia, Trancoso e Vila Nova de Foz Côa.

Luís Montenegro conquistou quatro concelhias. Além da Guarda o candidato venceu em Almeida, Celorico da Beira e Pinhel, sendo este último o concelho onde obteve um número de votos mais significativo (140 num total de 168).

Miguel Pinto Luz saiu vitorioso em Manteigas, onde obteve nove do total de 19 votos concretizados.

(Nenhum representante dos candidatos estava presente na sede distrital do PSD, pelo que não foi ainda possível obter reações a estes resultados).

Os resultados nacionais ainda não estão apurados.

