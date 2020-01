Aguiar da Beira: Posto móvel da GNR vai passar por várias aldeias

A GNR vai reforçar durante este mês o policiamento de proximidade no concelho de Aguiar da Beira com a deslocação do posto móvel a várias aldeias.

Segundo o Comando Territorial da Guarda, este posto estará em Pinheiro (quinta-feira), Gradiz (sexta-feira), Souto de Aguiar (sábado), Carapito (dia 14), Sequeiros (15), Cortiçada e Coruche (20), Dornelas (22), Eirado (27), Valverde (29), Penaverde (30) e Forninhos (31). A GNR adianta que a iniciativa tem como propósito «fomentar o sentimento de segurança no seio da população mais isolada, particularmente entre os idosos, transmitindo-lhes conselhos de segurança e prevenção enquanto potenciais vítimas de furtos, roubos e burlas». A iniciativa vai envolver militares dos postos territoriais, em particular os afetos às secções de prevenção criminal e policiamento comunitário, responsáveis pelo programa “Idosos em Segurança”.