Ana Mendes Godinho deverá ser ministro do Turismo no próximo Governo

Ana Mendes Godinho é apontada como a futura ministra do Turismo e do Mar, na nova pasta a criar no novo Governo de António Costa.

A cabeça de lista do PS pela Guarda e atual secretária de Estado do Turismo deverá protagonizar a única alteração prevista no organigrama do Executivo, já que, segundo a imprensa deste sábado, o Turismo deverá voltar a ganhar uma tutela.

Desde 2004, com o Governo de Santana Lopes, que não existe Ministério do Turismo. Nessa altura, a pasta foi gerida por Telmo Correia, do CDS. O próximo Governo deverá tomar posse na última semana de outubro.