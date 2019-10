Já está a decorrer no Museu da Guarda recebe a oitava edição da iniciativa “ENTRE – soirée entre amigos”, que propõe «uma comunhão entre a música e a poesia».

A iniciativa, a realizar na sala de exposições do Museu da Guarda, tem por tema “50 anos de Homem na Lua” e conta com a participação de alunos das Escolas Secundárias da Guarda e do Conservatório de Música de São José.

O evento conta com o apoio dos Amigos do Museu da Guarda.