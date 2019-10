Cicloturismo: Passeio “Folha Seca” no domingo

A Associação Desportiva e Cultural de Alfarazes, com o apoio do município da Guarda, organiza este domingo a segunda edição do passeio de cicloturismo “Folha Seca”.

Apesar de se tratar de uma iniciativa sem carácter competitivo, a organização estabeleceu troços onde os participantes que tiverem o melhor desempenho serão premiados. O percurso deste ano terá 75 quilómetros A atividade é aberta a todos os praticantes. A partida será dada pelas 9 horas, junto ao complexo das piscinas municipais da Guarda.