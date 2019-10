Seleção sub-20: Portugal-Itália terça-feira na Guarda

A seleção sub-20 de Portugal joga esta terça-feira no estádio municipal da Guarda com a congénere italiana. O jogo está marcado para as 16h30.

Trata-se de um jogo particular de preparação da equipa das quinas, que esta quinta-feira está na Holanda para defrontar a seleção “laranja”. Filipe Ramos divulgou na semana passada os 23 atletas convocados para esta jornada dupla, são eles Bernardo Vital (Estoril), Afonso Sousa, Fábio Vieira, João Mário e Tiago Lopes (todos do FC Porto), Gonçalo Franco (Leixões), João Costa (Rio Ave), Samuel Costa (Sp. Braga), Rodrigo Conceição, Celton Biai, Diogo Capitão, Gonçalo Ramos, Pedro Álvaro, Pedro Ganchas, Tiago Dantas e Tomás Tavares (todos do Benfica), Tiago Rodrigues e Rafael Camacho (ambos do Sporting), João Valido (Vit. Setúbal), André Almeida, Daniel Silva e Rúben Moura (Vit. Guimarães) e Gonçalo Cardoso (West Ham). A concentração começou na segunda-feira e a seleção lusa viaja amanhã para a Guarda. Por cá, estão agendados treinos na sede do distrito (sexta, 17 horas; domingo, 11h30) e em Celorico da Beira (sábado, 11h30; segunda, 11h30).