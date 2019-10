Edifício da Casa Grande em Pinhel no programa Revive

O edifício dos antigos Paços do Concelho de Pinhel vai integrar a segunda fase do programa Revive, que se destina a recuperar imóveis com interesse patrimonial para fins turísticos.

«É um imóvel com as características necessárias para fazer parte desse programa e é uma grande possibilidade para a sua revitalização», afirma o presidente do município. Segundo Rui Ventura, os técnicos da autarquia e da Direção-Geral do Património Cultural vão fazer a avaliação das condições do edifício e determinar «aquilo que será necessário salvaguardar» na futura intervenção. «As nossas expetativas são grandes. No passado já tínhamos tentado encontrar uma solução para a Casa Grande junto de investidores privados, sem sucesso, vamos ver se aparecem agora», adianta o autarca pinhelense, que aguarda o lançamento do respetivo concurso para a reabilitação e concessão da exploração da Casa Grande.

Rui Ventura considera que com esta integração no Revive a Câmara consegue «recuperar um imóvel histórico, contribui para a criação de emprego com a possibilidade de instalação de uma unidade hoteleira e não se desfaz de património municipal, uma vez que o espaço será concessionado por 50 anos».

Datada do início do século XVIII, a Casa Grande, ou antigo Solar dos de Antas e Meneses, mais tarde comprada pelo primeiro Visconde de Pinhel e primeiro Conde de Pinhel, localiza-se na Praça de Sacadura Cabral, em frente ao Pelourinho. Acolheu os serviços da Câmara Municipal desde 1974 até 2012. Está classificada como Imóvel de Interesse Municipal desde 1982. O Revive é um programa conjunto das áreas da Economia, Cultura e Finanças que, na região, vai permitir requalificar e reabrir o Hotel Turismo da Guarda, bem como o antigo Quartel das Esquadras, em Almeida.