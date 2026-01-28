Bruma, avançado que atuava no Salgueiros por empréstimo do Guarda FC, foi contratado pelo Vitória de Guimarães para reforçar a equipa B dos minhotos, que está corrida pela subida à IIª Liga.
“O Salgueiros comunica que chegou a acordo com o Vitória Sport Clube para a transferência do atleta Bruma, que integrava o plantel sénior, por empréstimo, do Guarda FC. Neste negócio o Salgueiros chegou ainda a acordo com o Guarda FC, clube detentor dos direitos do atleta e salvaguardou uma percentagem de uma futura venda», escreveu o emblema portuense nas redes sociais, na semana passada. Os valores da transferência não foram divulgados. Natural da Guiné-Bissau, Isnaba “Bruma” tem 21 anos e, na época transata, destacou-se ao serviço do Guarda FC no Campeonato de Portugal com quatro golos em 18 partidas. Com a despromoção dos guardenses, o Salgueiros, da mesma série, conseguiu o empréstimo do avançado, que esta temporada marcou dois golos em 16 jogos. O Vitória Sport Club terminou a fase regular da Liga 3 no primeiro lugar da Série A e é um dos oito clubes que vão disputar a fase de apuramento de campeão do terceiro escalão do futebol nacional que, simultaneamente, qualifica as duas equipas que sobem diretamente à IIª Liga e aquela que irá participar no “play off”.
Vitória de Guimarães contrata Bruma, avançado do Guarda FC
Bruma, avançado que atuava no Salgueiros por empréstimo do Guarda FC, foi contratado pelo Vitória de Guimarães para reforçar a equipa B dos minhotos, que está corrida pela subida à IIª Liga.
