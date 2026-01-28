Vitória de Guimarães contrata Bruma, avançado do Guarda FC

Bruma, avançado que atuava no Salgueiros por empréstimo do Guarda FC, foi contratado pelo Vitória de Guimarães para reforçar a equipa B dos minhotos, que está corrida pela subida à IIª Liga.

“O Salgueiros comunica que chegou a acordo com o Vitória Sport Clube para a transferência do atleta Bruma, que integrava o plantel sénior, por empréstimo, do Guarda FC. Neste negócio o Salgueiros chegou ainda a acordo com o Guarda FC, clube detentor dos direitos do atleta e salvaguardou uma percentagem de uma futura venda», escreveu o emblema portuense nas redes sociais, na semana passada. Os valores da transferência não foram divulgados. Natural da Guiné-Bissau, Isnaba “Bruma” tem 21 anos e, na época transata, destacou-se ao serviço do Guarda FC no Campeonato de Portugal com quatro golos em 18 partidas. Com a despromoção dos guardenses, o Salgueiros, da mesma série, conseguiu o empréstimo do avançado, que esta temporada marcou dois golos em 16 jogos. O Vitória Sport Club terminou a fase regular da Liga 3 no primeiro lugar da Série A e é um dos oito clubes que vão disputar a fase de apuramento de campeão do terceiro escalão do futebol nacional que, simultaneamente, qualifica as duas equipas que sobem diretamente à IIª Liga e aquela que irá participar no “play off”.