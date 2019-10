Trinta golos marcados na segunda jornada do Distrital da Guarda

A segunda jornada do Distrital da Iª Divisão da AF Guarda teve 30 golos em sete jogos.

O Manteigas foi ganhar 3-1 a Gouveia e o Sp. Mêda venceu 5-0 no terreno do Estrela de Almeida, enquanto o Trancoso goleou no dérbi do concelho ao derrotar em casa o Vila Franca das Naves por 6-0.

Já o Fornos de Algodres recebeu e ganhou 2-1 ao Sp. Vilar Formoso, o Soito venceu 3-1 na receção ao Sp. Celoricense e o Aguiar da Beira levou a melhor em casa sobre o Vilanovenses por 1-0.

Por último, o Vila Cortês do Mondego protagonizou a terceira goleada da tarde, ao ganhar 6-1 na receção ao recém-promovido Foz Côa.

Há seis equipas que ainda não perderam pontos e seguem na frente, com destaque para o Sp. Mêda, que lidera devido aos golos marcados.