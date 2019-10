O Figueirense perdeu este domingo por 1-0 em Amarante, em jogo da sétima jornada do Campeonato de Portugal.

A equipa do distrito da Guarda conseguiu controlar o adversário e responder taco-a-taco até perto do final do encontro, mas aos 84′ os locais lograram marcar o golo da vitória.

O Figueirense permanece do 12º lugar da classificação geral da série B, com 7 pontos.