Sub16 do Guarda Up a um passo do Nacional

28 Janeiro, 2026
O Guarda Up apurou-se, no fim de semana, para a derradeira eliminatória de qualificação para o Campeonato Nacional de sub16 masculinos.
No sábado, os jovens guardenses receberam e venceram o Ginásio Figueirense (Figueira da Foz), campeão distrital da Associação de Basquetebol de Coimbra, por 92-60. No domingo, o Guarda Up impôs-se novamente, mas desta vez fora de portas, ao ganhar 84-46 na Figueira da Foz. Os comandados de Daniel Branquinho vão agora disputar a segunda eliminatória desta fase competitiva, agendada para 7 e 8 de fevereiro.

