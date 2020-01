Sp. Mêda de novo na frente do Distrital da Guarda

O Sp. Mêda reassumiu o comando do Distrital da Iª Divisão da AF Guarda após vencer 3-0 em Foz Côa e beneficiar da derrota por 2-1 do Trancoso no terreno do Vilanovenses.

Na 12ª jornada destaque também para as goleadas do Manteigas (5-2) na receção ao Fornos de Algodres e do Gouveia (5-1) em Vila Franca das Naves.

Nos restantes jogos, o Sp. Celoricense derrotou em casa o “lanterna vermelha” Estrela de Almeida por 3-0, o Vila Cortês foi ganhar 1-0 a Vilar Formoso e o Aguiar da Beira venceu 2-0 na receção ao Soito.

O Mêda lidera com 28 pontos, mais um que Manteigas e Gouveia, enquanto o Trancoso soma 26 e o Vila Cortês 25, mas tem um jogo a menos. No fundo da tabela continuam o Foz Côa, penúltimo com 4 pontos, e o Estrela de Almeida, último classificado com 3 pontos.