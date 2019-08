Sp. Covilhã mostra “garras” no arranque da IIª Liga

Dois golos de Adriano garantiram ao Sp. Covilhã, no domingo, a vitória no arranque da IIª Liga frente ao FC Porto B. O jogo da primeira jornada ficou decidido no último quarto de hora.

Os locais entraram bem na partida e logo aos 5’ poderiam ter inaugurado o marcador, mas uma saída oportuna do guarda-redes portista evitou o golo. Os serranos mantiveram a pressão e volvidos quatro minutos uma jogada desenhada por Tiago Moreira e Adriano culminou com um remate do primeiro ao qual se opôs Ricardo com uma excelente defesa. O Porto B estava remetido ao seu meio campo, mas os covilhanenses não conseguiam marcar. Aos 27’, Filipe rematou e proporcionou uma grande defesa ao guardião visitante, que evitou novamente o golo dos anfitriões. Menos atarefada esteve a tarde do guardião serrano Carlos Henriques, que não teve praticamente trabalho durante a primeira parte. A exceção aconteceu aos 41’, quando saiu dos postes para cortar uma bola à entrada da área.

No segundo tempo, o Porto B surgiu mais pressionante e podia ter marcado aos 55’, não fossem duas grandes intervenções do guarda-redes dos “leões da serra”. Na etapa complementar o jogo mudou de registo e era o Covilhã que tentava sacudir a pressão. Contudo, aos 74’, numa jogada rápida dos locais, o capitão Adriano rematou com o pé esquerdo e abriu o ativo com um golo de excelente efeito e sem quaisquer hipóteses de defesa para Ricardo. Em vantagem, a equipa da casa cresceu e, aos 81’, Ricardo voltou a negar o golo dos covilhanenses com uma defesa atenta a contrariar jogada de Bonani. O Sp. Covilhã conseguiu os seus intentos aos 91’, na sequência de uma jogada rápida entre Kukula e Rodrigo, cujo remate foi cortado na área pelo portista Brandão com o braço. O árbitro assinalou a respetiva grande penalidade, que foi concretizada por Adriano, que bisou na partida. Estava feito o resultado, apesar do FC Porto B ter continuado a tentar o golo até ao apito final. Este sábado, os comandados de Ricardo Soares jogam com a Oliveirense, que empatou na jornada inaugural, em Oliveira de Azeméis.