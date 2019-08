Pilotos deram espetáculo em Gouveia

A espetacularidade voltou a marcar a nona edição da Super Especial Rally de Gouveia, que teve lugar no domingo, no âmbito das Festas do Senhor do Calvário.

A jornada organizada pela Secção de Desportos Motorizados da AssociaSão Julião – Serra A Fundo, em parceria com Clube Automóvel de Lousada e o município de Gouveia, contou com a participação de Flávio Sainhas (Ford Escort MKi), vencedor da Rampa do Caramulo em clássicos; Nuno Rodrigues (Can Am Maverick) que disputa do Nacional de Todo o Terreno; Alexandre Borges (Semog Bravo ER) do Campeonato de Portugal de Kartcross; e Rui Pinto, José Carvalho e Francisco Vieira, todos do Campeonato de Portugal de Drift. Quem se estreou em Gouveia foi Marco Martins (Fiat 600 Proto) e o “Drift Truck” de Artur Fidalgo (na foto).