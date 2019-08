Guarda Unida vence torneio Guarda CUP

O estádio municipal da Guarda acolheu no sábado mais uma edição da Guarda Cup, um triangular de iniciados disputado pelo Guarda Unida Desportiva, Académico do Fundão e Benfica de Castelo Branco.

As três equipas, que vão iniciar no dia 25 o Nacional do escalão em séries diferentes, jogaram entre si, tendo ganho o torneio o clube anfitrião graças a uma vitória (2-0 com o Académico) e um empate (1-1 com Benfica de Castelo Branco). O Ac. do Fundão foi segundo graças à vitória por 1-0 sobre o Benfica albicastrense, que apenas registou um empate. A competição foi organizada pelo Guarda Unida Desportiva, com o apoio da autarquia.